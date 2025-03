A Calvello per il Carnevale grande allegria, divertimento e clima di festa. Ecco le foto

Anche Carnevale è passato, ma lo ricorderemo per l’allegria, il divertimento e il clima di festa che abbiamo respirato in questi giorni.

Così scrive l’amministrazione comunale di Calvello che sottolinea:

“Grazie ai gruppi che hanno partecipato al III Concorso de “Il Carnevale creativo. L’arte del riciclo e/o del riuso”: “Taglio e cucito”, “Beviamo in allegria”, “Raduno di motociclisti”, “Il trenino Bob”, “Fitness on the beach, anni 80” e “Sant’Antonio, maschere e suoni”.

Grazie alla commissione, con rappresentati del mondo della scuola e delle associazioni “Ricami di ieri e di oggi” di Anzi e “Palio carmelitano” di Laurenzana, che hanno decretato i vincitori, a cui andranno buoni da consumare nelle attività di Calvello:

€ 400 al terzo classificato, “Beviamo in allegria” con l’importante messaggio di evitare l’uso smodato di alcolici;

€ 600 al secondo classificato, “Taglio e cuci”, uno degli antichi mestieri da recuperare;

€ 1000 al primo classificato, “Sant’Antonio, maschere e suoni” per il recupero di usi, costumi e tradizioni legate al Carnevale, a cura dell’associazione “Li paisan’”.

Grazie ai ragazzi del servizio civile, che si sono dedicati ai nostri bimbi in una due giorni intensa e creativa.

Grazie anche ai gruppi spontanei che sabato hanno animato la nostra piazza.

Grazie al gruppo volontario del “Presepe itinerante” che ha creato un vero e proprio capolavoro a Natale, superando anche le divisioni rionali.

Grazie agli uffici comunali per quanto burocraticamente necessario alla manifestazione.

Grazie a quanti hanno collaborato e partecipato alla buona riuscita di quanto programmato.

Grazie a tutti per la condivisione di questi momenti che hanno lo scopo di aggregare e animare la nostra comunità e il nostro bellissimo paese”.

Ecco le foto del Carnevale di Calvello.