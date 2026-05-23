Potenza, concerto in Cattedrale in onore di San Gerardo: questo l’appuntamento

Ritorna l’appuntamento musicale che onora la figura di San Gerardo Vescovo, patrono di Potenza e dell’Arcidiocesi.
EGO SUM PASTOR BONUS è il concerto promosso dalla Cappella Musicale della Cattedrale di Potenza nell’ambito delle iniziative promosse nel mese di Maggio 2026; prenderà vita domenica 24 Maggio ore 19:00 presso la Basilica Cattedrale di Potenza.
Il concerto spirituale, vedrà la partecipazione dei solisti dell’orchestra filarmonica Experia, il soprano solista Patrizia Borghini, con la direzione del maestro di Cappella e compositore Rocco Alessio Corleto. Musiche di Saint-Saens, Perosi, Miserachs, Sessa, Ruggeri; brani originali del mo.R.A.Corleto.
L’evento, promosso dal team di MusicaMaggiore in collaborazione con la Cappella Musicale della Cattedrale di Potenza, vede il patrocinio dell’Arcidiocesi di Potenza, della Regione Basilicata, con il supporto tecnico di RAC Music Services; l’evento sarà anteprima del cartellone CONCERTI AL DUOMO, rasseggna promossa nelkl’mbito del progetto SYMPHONICA 2026, itinerario SENTIERI della Chorusa Inside per la Regione Basilicata.
Di seguito le locandine con i dettagli.