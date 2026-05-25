Potenza, aspettando i Turchi: tre giorni di musica, danza e tradizione sotto la Torre Guevara. Il programma

Piazza dei Conti Guevara si prepara a diventare il cuore pulsante delle tradizioni potentine in vista della festa patronale.
Dal 26 al 28 maggio, l’Associazione dei Portatori della Iaccara invita l’intera cittadinanza a partecipare a tre giorni di eventi, cultura e condivisione che faranno da anteprima alla storica Parata dei Turchi.
L’iniziativa nasce dalla volontà, rinnovata come ogni anno, di recuperare e valorizzare una Tradizione fondamentale per la città di Potenza, unendo la convivialità all’amore profondo per la nostra terra e per la nostra identità.
Durante i tre giorni, residenti e visitatori potranno vivere da vicino l’atmosfera dei preparativi e assistere alle delicate fasi di ultimazione della Iaccara, simbolo fondamentale della festa.
Il programma delle giornate offre un ricco percorso di riscoperta dei suoni e dei balli della nostra terra attraverso laboratori gratuiti e aperti a tutti.
Le attività prenderanno il via martedì 26 maggio con il laboratorio “A scuola di Tarantella” curato da Maria Anna Nolè, che nella prima serata guiderà i partecipanti nei passi della danza tradizionale della Tarantella, per poi dedicarsi mercoledì 27 maggio all’uso del Tamburo a Cornice.
Parallelamente, i Musici della Iaccara cureranno lo spazio “I suoni della Tradizione”: la serata del 26 maggio ospiterà infatti il primo storico raduno di musica popolare della Iaccara, appuntamento che si ripeterà anche il giorno successivo, mercoledì 27 maggio, in concomitanza con un affascinante laboratorio dedicato alla costruzione del tipico Cupa Cupa.
Il culmine dei festeggiamenti si raggiungerà nella serata di giovedì 28 maggio, quando la piazza si accenderà per un grande momento collettivo in cui tutti i presenti si ritroveranno insieme per suonare, ballare e festeggiare la vigilia della parata.
Oltre alla musica, l’evento propone anche un viaggio artistico e culinario. La “Iaccara in Mostra” torna anche quest’anno, con una novità: sarà itinerante!
Partirà dalla suggestiva Torre Guevara e, attraversando l’intera piazza, guiderà il pubblico in un percorso che si concluderà tra le ultime immagini esposte presso Distillo Dispensa e Kartos.
Per rimanere aggiornati su tutti i dettagli e gli orari completi delle attività, l’associazione invita:
“a consultare le pagine social ufficiali dei Portatori della Iaccara, attive sia su Facebook che su Instagram.
Custodire la memoria della Iaccara non significa semplicemente ripetere un gesto antico, ma mantenere viva l’anima più autentica di Potenza.
Questi tre giorni sotto la Torre Guevara sono l’occasione per stringerci intorno alla nostra storia e rinnovare quel profondo sentimento di devozione che ci lega a San Gerardo, il nostro Santo Patrono.
È un invito a riscoprirsi comunità, a condividere la gioia di un’identità comune e a preparare insieme il cuore per la notte più attesa dell’anno.
La piazza è pronta ad accogliere ogni potentino: la nostra storia si scrive insieme, un passo alla volta”.
Di seguito la locandina con i dettagli.