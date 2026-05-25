Vaglio Basilicata in festa per San Faustino Martire e B.V. Madonna di Rossano. Ecco il programma

Dal 29 al 31 maggio 2026 Vaglio Basilicata vivrà i solenni festeggiamenti in onore di San Faustino Martire e della B.V. Madonna di Rossano, con un ricco programma religioso e civile capace di unire devozione, cultura popolare e spettacolo.

Ad aprire i festeggiamenti, venerdì 29 maggio, sarà la tradizionale e suggestiva Uglia, uno dei momenti più sentiti e identitari della festa patronale.

Dopo la benedizione dei portatori presso la Chiesa dell’Annunziata, partirà la storica processione della Uglia accompagnata dai gruppi folk di Baragiano e San Gregorio Magno, tra musica popolare, falò e antiche tradizioni che ogni anno richiamano tantissime persone lungo le vie del paese.

Un rito che rappresenta l’anima più autentica della comunità vagliese.

Grande attesa poi per la presenza della prestigiosa Banda Musicale “G. Puccini” Città di Cave – Roma, protagonista della giornata del 30 maggio dedicata a San Faustino Martire.

Una delle realtà bandistiche più apprezzate del panorama nazionale accompagnerà i momenti solenni della festa e la processione in onore del Santo Patrono, regalando alla comunità un’atmosfera unica e coinvolgente.

La serata di sabato 30 maggio culminerà con il grande concerto di Enzo Avitabile con i Bottari di Portico e Black Tarantella Band in Piazza Faustino Somma.

Un evento di altissimo livello artistico che porterà a Vaglio Basilicata sonorità popolari, contaminazioni musicali e tutta l’energia di uno degli artisti più rappresentativi della musica italiana.

Domenica 31 maggio sarà invece la giornata dedicata alla Madonna di Rossano, pensata come un vero momento di comunità tra fede, natura e tradizione.

A Rossano si vivrà una giornata intensa con il pellegrinaggio di escursionisti, ciclisti e motociclisti, la Santa Messa presieduta da Mons. Giovanni Ricchiuti, la benedizione del cammino e della sorgente, gli stand gastronomici e la musica popolare dal vivo. Un’occasione per riscoprire il legame profondo tra il territorio, le sue radici e la spiritualità.

Particolarmente emozionante sarà la proiezione del cortometraggio “La festa raccontata dai nonni”, realizzato insieme agli alunni della scuola primaria e secondaria di Vaglio Basilicata.

Un progetto che ha coinvolto le nuove generazioni nella raccolta dei ricordi, delle tradizioni e delle testimonianze dei più anziani del paese, trasformando la memoria collettiva in un patrimonio da custodire e tramandare.

A chiudere i festeggiamenti sarà il concerto di Alberto Bertoli e i Giullari in Piazza dei Caduti, seguito dal grande spettacolo di fuochi piromusicali che illuminerà il cielo di Vaglio Basilicata.

Il tutto è organizzato dal Comitato Feste 2026 della Parrocchia San Pietro Apostolo di Vaglio Basilicata, con l’obiettivo di custodire e valorizzare le tradizioni del paese, creando momenti di fede, incontro e condivisione per tutta la comunità.

Di seguito le locandine con i dettagli.