“Basilicata Tra Due Mari” e “Basilicata coast to coast”: telecamere di Rai e stampa tedesca sul territorio. I dettagli

L’APT Basilicata ha organizzato, tra il 23 e il 31 maggio 2026, due press trip con obiettivi e mercati distinti: il primo rivolto al pubblico televisivo nazionale attraverso Rai 3, il secondo al mercato di lingua tedesca tramite la stampa specializzata travel e lifestyle.

Dichiara il direttore generale di Apt, Margherita Sarli:

“Entrambi i tour rientrano nel piano di comunicazione 2026 dell’Agenzia, che punta a diversificare i canali e i mercati di riferimento per la promozione turistica della regione“.

Dal 23 al 28 maggio, la redazione di Master Film è in Basilicata per il video-documentario “Basilicata Tra Due Mari”, in uscita su Geo&Geo, il programma di Rai 3 dedicato alla natura e alle tradizioni italiane.

Il tour attraversa la regione lungo un asse nord-sud che tocca i parchi e le Dolomiti Lucane, il paesaggio della Murgia materana con la storia del pane IGP e della crapiata, il piatto della tradizione contadina materana, l’area ionica con l’Oasi WWF di Policoro e la produzione artigianale a Pisticci.

A ciascuna tappa sono state abbinati laboratori e visite dirette sul territorio, per restituire al documentario una dimensione esperienziale e non solo paesaggistica.

Dal 28 al 31 maggio, spazio a Basilicata Coast to Coast con le giornaliste tedesche Claudia Thomas e Anke Sademann che percorreranno la regione da costa a costa, da Maratea sul Tirreno fino a Policoro sullo Ionio, con una tappa intermedia a Latronico, nell’entroterra del Parco Nazionale del Pollino.

Una parte dell’itinerario sarà percorsa in bicicletta, in linea con la crescente domanda di turismo lento e attivo da parte del pubblico germanico.

Il tour avrà un focus specifico sulla componente imprenditoriale femminile nel settore turistico ed enogastronomico locale, con incontri con donne che gestiscono attività ricettive, produttive e artigianali locali.

I servizi e i contenuti prodotti da Thomas e Sademann sono destinati a testate del mercato tedesco, uno dei principali bacini di riferimento per lo sviluppo dei flussi turistici internazionali verso la regione.