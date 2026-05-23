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Comunali: in Basilicata si vota per eleggere 16 sindaci. Gli orari dei seggi

23 Maggio 2026

Nella giornata di domani, domenica 24 maggio 2026, e lunedì 25 maggio, si vota in 16 comuni della Basilicata per il rinnovo dei sindaci e dei consigli comunali.

Circa 50.000 gli elettori lucani chiamati al voto.

Tutti i comuni al voto hanno una popolazione inferiore ai 15.000 abitanti.

Il sistema elettorale prevede un turno unico senza ballottaggio, salvo casi di parità assoluta.

I 16 centri lucani coinvolti sono così suddivisi tra le due province:

  • Provincia di Potenza (10 comuni): Acerenza, Castronuovo di Sant’Andrea, Cersosimo, Corleto Perticara, Filiano, Francavilla in Sinni, Lauria, Moliterno, Sant’Arcangelo, Sarconi.
  • Provincia di Matera (6 comuni): Accettura, Craco, Grottole, Salandra, San Giorgio Lucano, Tursi.

I seggi resteranno aperti nei seguenti orari:

  • Domenica 24 maggio: dalle ore 7:00 alle ore 23:00.
  • Lunedì 25 maggio: dalle ore 7:00 alle ore 15:00.

Subito dopo la chiusura dei seggi di lunedì inizierà lo scrutinio dei voti.