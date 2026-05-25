Potenza, Sicurezza urbana: Polizia di Stato e Polizia locale sempre più preparate e competenti. I dettagli

Sicurezza urbana e controllo del territorio, concluso il programma di addestramento sulle tecniche operative rivolto alla Polizia Locale a cura della Polizia di Stato.

Importante e articolato il ciclo formativo, della durata di quattro giornate, incentrato sulle tecniche operative e rivolto agli operatori della Polizia Locale di Potenza.

Nel corso del rigoroso programma didattico, suddiviso in sessioni teoriche e pratiche, coordinate da istruttori altamente qualificati della Polizia di Stato, più di quindici operatori della Polizia Locale hanno avuto l’opportunità di approfondire le più avanzate procedure di intervento.

Sono state oggetto di studio specifico le metodologie di autoprotezione, le tattiche operative e l’applicazione dei protocolli di sicurezza da adottare nell’espletamento del servizio.

Un percorso formativo – ha detta dei partecipanti – che ha rappresentato un momento di elevato profilo per l’aggiornamento professionale e il confronto tattico, rivelandosi fondamentale per assicurare standard prestazionali di massima efficacia, prontezza e sicurezza durante le operazioni sul territorio.

Ha dichiarato la Comandante della Polizia Locale, Colonnello Maria Santoro:

“La sinergia tra le istituzioni costituisce un presupposto imprescindibile per fronteggiare con la dovuta professionalità le complesse sfide quotidiane inerenti alla sicurezza urbana.

La formazione permanente rappresenta uno strumento essenziale per disporre di operatori sempre più preparati e competenti.

Questa lodevole iniziativa, resa possibile grazie alla preziosa disponibilità e collaborazione della Polizia di Stato, costituisce un’opportunità di inestimabile valore per la crescita professionale del nostro personale.

Il fine ultimo rimane quello di erogare un servizio sempre più incisivo e sicuro alla nostra comunità, a tutela dei cittadini e del territorio.

Un sentito ringraziamento al Questore di Potenza e ai suoi Istruttori per l’opportunità e la collaborazione”.