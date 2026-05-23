Il lavoro del futuro (subito): pioggia di milioni per la scuola che vuole trovare un impiego a tutti

Arrivano oltre 77 milioni di euro per gli ITS Academy.

È stato adottato e trasmesso agli organi di controllo il decreto di riparto del Fondo nazionale per l’Istruzione tecnica superiore per il 2026, fa sapere today, destinato al finanziamento dei percorsi formativi degli istituti tecnologici superiori.

Le risorse complessive ammontano a 77.243.380 euro.

Il Fondo servirà a sostenere e ampliare l’offerta formativa degli ITS Academy, con l’obiettivo di attivare nuovi percorsi, anche all’estero, potenziare laboratori e infrastrutture tecnologicamente avanzate e finanziare borse di studio a sostegno di stage e tirocini formativi.

Una quota pari al 30% delle risorse sarà assegnata come premialità alle fondazioni ITS che hanno ottenuto i migliori risultati in termini di performance formative.

Secondo il ministero dell’Istruzione e del Merito, il Fondo è stato incrementato in modo significativo con la legge di bilancio 2026, consentendo di destinare agli ITS Academy delle diverse regioni un ammontare aggiuntivo di oltre 30 milioni di euro.

A queste risorse si aggiungono, sempre per il 2026, i finanziamenti per l’attivazione dei campus della filiera tecnologico-professionale.

Si tratta di interventi infrastrutturali che saranno erogati alle Regioni dopo l’approvazione dei relativi piani di fattibilità tecnico-economica, per un importo complessivo di circa 19,5 milioni di euro.

Ha dichiarato il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara:

“Con questo intervento prosegue con decisione il nostro investimento sugli ITS Academy, che rappresentano un modello formativo sempre più strategico per il Paese.

Rafforziamo l’offerta formativa, potenziamo laboratori, sosteniamo gli studenti con borse di studio e ampliamo le opportunità anche a livello internazionale”.