Potenza si stringe attorno al suo polmone verde: partecipazione, confronto e impegno concreto per il futuro. Ecco i dettagli

Si è svolta nella mattinata di ieri, domenica 24 maggio, la giornata “Puliamo il Parco”, iniziativa promossa dall’Associazione La Macchia Verde APS per sensibilizzare la cittadinanza alla cura e alla valorizzazione del Parco di Sant’Antonio La Macchia.

L’evento ha rappresentato un importante momento di confronto sul futuro dell’area verde cittadina, grazie alla presenza dell’Assessore all’Ambiente del Comune di Potenza, Michele Beneventi, dei tecnici impegnati nel progetto di riqualificazione e di numerosi cittadini, residenti e associati.

Nel corso dell’incontro sono stati illustrati lo stato di avanzamento delle attività e gli interventi previsti nei prossimi mesi, offrendo ai presenti l’opportunità di approfondire gli aspetti legati alla trasformazione del parco e di porre domande direttamente ai referenti coinvolti.

L’Associazione La Macchia Verde APS desidera ringraziare l’Assessore all’Ambiente Michele Beneventi, il progettista Dott. Alberto Petrone, il Consigliere Enzo Stella Brienza e la Dirigente dell’Unità di Direzione Ambiente, Ing. Angela Laurino, per la disponibilità dimostrata e per il confronto costruttivo avuto con cittadini e associati su un tema particolarmente sentito dalla comunità.

Al termine dell’incontro, la giornata è proseguita con le attività di pulizia del Parco di Sant’Antonio La Macchia, che hanno visto impegnati soci dell’associazione, volontari e cittadini in un’azione concreta di cura e attenzione verso uno dei luoghi più rappresentativi della città.

Un ringraziamento va inoltre ad ACTA per il supporto fornito e per la presenza delle spazzatrici che hanno contribuito alle operazioni svolte nel corso della mattinata.

“Puliamo il Parco” ha rappresentato ancora una volta un momento di partecipazione attiva e di attenzione verso un luogo che da sempre costituisce un punto di riferimento per la comunità potentina.

La tutela, la valorizzazione e il rilancio del Parco di Sant’Antonio La Macchia passano anche attraverso iniziative come questa, capaci di unire cittadini, associazioni e istituzioni attorno a un obiettivo comune.

L’Associazione La Macchia Verde APS continuerà a promuovere attività e occasioni di coinvolgimento volte a rafforzare il legame tra il parco e la città, accompagnando con attenzione il percorso di riqualificazione che interesserà l’area nei prossimi mesi.