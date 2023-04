Paura in Basilicata.

Un incendio ieri ha interessato un appartamento a Tursi.

Sul posto immediato l’intervento dei Vigili del fuoco per domare le fiamme.

In corso le indagini per comprendere le cause dell’accaduto.

