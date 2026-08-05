A Moliterno in onore del Patrono San Domenico, momenti di fede, di comunità, di sano divertimento. Ecco le foto

Solenni festeggiamenti in onore di San Domenico di Guzman, patrono di Moliterno.

Scrive l’amministrazione comunale:

“Il 4 agosto è il giorno di tutti i moliternesi.

Ecco le immagini del 4 agosto 2026 per tutti i moliternesi che vivono fuori, in tutto il mondo, per i giovani e le famiglie che vivono da lontano questo momento, per coloro che erano costretti a viverlo a casa o in un letto.

San Domenico ci guidi e protegga.

Il momento di festa vissuto ieri è stato intenso e ci ha donato momenti di fede, di comunità, di sano divertimento e anche di riflessione e speranza.

Un grazie a quanti hanno organizzato, lavorato e reso possibile tutto.

Grazie a quanti hanno partecipato.

Viva San Domenico ! Viva Moliterno!”.

Ecco le foto.