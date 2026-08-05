Vaglio Basilicata celebra le sue radici con la Dea Mefite per una tre giorni ricca di gusto, storia e intrattenimento. I dettagli

Tutto è pronto a Vaglio Basilicata per uno degli appuntamenti più attesi dell’estate lucana.

Dal 7 al 9 Agosto 2026, il borgo accoglierà la nuova edizione del celebre percorso enogastronomico e culturale “Vaglio, Terra di Cultura e Sapori”.

​L’edizione di quest’anno si sviluppa attorno al tema della Dea Mefite – La Dea delle Acque, della Fertilità e della Vita – antica divinità italica il cui culto è storicamente radicato a Vaglio e nell’area del celebre Santuario di Rossano.

Dal 2024, la manifestazione è curata dall’Associazione APS Vaglio Terra di cultura e sapori, che in stretta sinergia con l’Amministrazione Comunale, la Regione Basilicata e la rete dei Borghi Eccellenti Lucani, propone una tre giorni ricca di gusto, storia e intrattenimento.

Dichiara il Sindaco di Vaglio Basilicata, Francesco Santopietro:

​«Il nostro celebre percorso enogastronomico rappresenta un viaggio autentico nell’anima di Vaglio Basilicata: un’occasione straordinaria per riscoprire le nostre radici, promuovere l’eccellenza storiche e valorizzare una cultura millenaria che unisce la comunità e incanta i visitatori.

Attraverso la figura evocativa della Dea Mefite celebriamo la fertilità della nostra terra, i prodotti d’eccellenza della Lucania e il nostro inestimabile patrimonio archeologico.

Grazie al prezioso e instancabile lavoro dell’APS Vaglio Terra di cultura e sapori, dei partner e dei tanti volontari, offriamo ai visitatori un’esperienza completa che fonde memoria, accoglienza, grande spettacolo e sensibilità sociale.»

​​L’itinerario del gusto si snoderà tra le vie e le piazze del centro storico con 19 postazioni culinarie dedicate alle migliori tipicità del territorio:

​Piatti della tradizione: dall’antica ciambotta contadina nella pagnottella agli strascinati (al ragù bianco di cinghiale con porcini, con mollica croccante e peperone crusco, o ai porcini), dai cavatelli e fagioli con crema di pecorino all’aperitivo con sfrsciudd.

​Carni e Formaggi: prosciutto Mangalica al coltello, scarpedd’ salate con salumi di suino nero lucano, provolone impiccato con cruschi e tartufo, formaggio arrostito, strazzata, polpette, bocconcini di suino ai peperoni all’aceto, arrosticini e salsiccia alla brace.

Dolci, Drink e l’esclusiva Avena: brighelle con crema e calzoncelli con castagne del Panificio Le Spighe e La Graffa. Lungo l’intero percorso saranno presenti in esclusiva tutte le bibite prodotte da Avena (comprese le birre alla spina, opzioni analcoliche e gluten-free), oltre a postazioni cocktail bar.

Si potranno visitare i ​Siti Archeologici di Serra e Rossano, Museo delle Antiche Genti di Lucania, Museo Rurale e itinerari tra le Chiese storiche e le sculture dell’artista Carmine Lo Sasso.

​Un ricco programma artistico animerà le tre serate:

​Teatro e Spettacoli: in Via M. Pagano andrà in scena il monologo teatrale “Io sono Mephitis” e l’allestimento multimediale sul brigantaggio “Per un pugno di grano”. In Piazza dei Caduti spazio al teatro per bambini con “Pinocchio” (magia comica e bolle giganti) e all’arte della sabbia di Donatello Pentassuglia con “Sabbia sulla luce”.

​Musica e Concerti: ogni sera doppi appuntamenti musicali tra Piazza del Popolo e Piazza dei Caduti con I Mitici Folk Band, Trixie DJ, Sesto Liscio Vero, It’s Time Machine, Sasà Band Animation e Tapes.

Attenzione particolare è stata dedicata alla sostenibilità e all’accessibilità dell’evento:

​Progetto “Niente Spreco”: In collaborazione con Magazzini Sociali, saranno attuate specifiche azioni anti-spreco per il recupero e la redistribuzione delle eccedenze alimentari.

​Mobilità e Parcheggi: Aree parcheggio dedicate nelle zone limitrofe al paese con collegamento via Navetta Gratuita continua verso il centro storico.