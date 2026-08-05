Atteso il ritorno dello slalom “Coppa Città di Ruoti” sui tornanti della ex via Appia a venti chilometri da Potenza! L’evento in programma

E’ atteso il ritorno dello slalom “Coppa Città di Ruoti” sui tornanti della ex via Appia a venti chilometri da Potenza: Domenica 9 Agosto gli specialisti della disciplina provenienti da varie regioni si sfideranno in abilità per 2,995 metri di lunghezza superando 14 birillate.

Organizzata da Basilicata Motorsport, la corsa automobilistica riparte con l’edizione numero 15 (la quattordicesima si disputò nel 2019 vinta dal potentino Carmelo Coviello ai tempi della Viktor P12), sarà valida per la Coppa 4° zona ACI Sport 2026, per il Challenge Interregionale “23^ CPB 2026” di cui sarà l’ottava prova, per la specialità turistica e per l’8° Memorial dedicato a Canio Vazza.

Spiega il presidente della scuderia Basilicata Motorsport Carmine Capezzera:

“Il percorso di gara è un tracciato misto, molto tecnico ed in alcuni tratti veloce, partirà da Contrada Ponte Baragiano e terminerà nell’abitato del paese.

Sarà un gradito ritorno per molti piloti ed una nuova avventura per chi non ha mai corso su questo circuito”.

I locali del Municipio ospiteranno direzione gara, segreteria, sala stampa.

Il programma della manifestazione inizierà Sabato 8 agosto a partire dalle ore 14.30 con le verifiche sportive – che si effettueranno presso i locali Vimos (via Appia 85) – e tecniche disposte sulle stessa strada presso “Area H24” fino alle ore 20. Domenica 9 agosto la kermesse entrerà nel vivo con il briefing del direttore di gara con i piloti convocato alle ore 8.30, con la prova di ricognizione al via alle 9.00 e, a seguire, con lo svolgimento delle tre manches di gara.

La premiazione si terrà presso la villa comunale, alle ore 16.30 circa.