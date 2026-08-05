Miss Cinema Basilicata sarà eletta ad Abriola. Tutto pronto per la finale regionale del concorso

Una bellezza che possa diventare un volto da grande schermo.

Miss Cinema Basilicata verrà selezionata e incoronata nella finale regionale di Miss Italia che si terrà giovedì 13 agosto, alle ore 20.30, in Piazza Marconi ad Abriola, centro appenninico particolarmente apprezzato dagli amanti della natura, della vita slow e degli sport sulla neve.

L’organizzazione sarà a cura della Carmen Martorana Eventi, esclusivista interregionale di Miss Italia per Puglia e Basilicata, con il patrocinio del Comune di Abriola e il sostegno del Programma Operativo Val d’Agri – Melandri – Sauro – Camastra.

Madrina della serata, condotta dall’attore e presentatore Christian Binetti in onda su Antenna Sud con la trasmissione dedicata al concorso, sarà la lucana Katia Buchicchio, Miss Italia in carica; ospite la grintosa voce della cantante Elena Cappiello.

Di seguito la locandina con i dettagli.