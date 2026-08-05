Potenza: grave incendio in Provincia! Vigili del fuoco sul posto da ieri

Dalle ore 18:00 di ieri 04/08/2026 i Vigili del Fuoco del Comando di Potenza sono impegnati a San Chirico Nuovo in località Creta Rossa per un incendio di macchia mediterranea.
Sul posto squadre dei Vigili del Fuoco, consorzi di Bonifica della Regione Basilicata e squadre di Volontari di Protezione Civile.
Le operazioni sono coordinate dal Direttore delle Operazioni di Spegnimento dei Vigili del Fuoco che ha fatto richiesta del supporto dei mezzi aerei.
Allo stato attuale sono presenti aerei della flotta antincendio nazionale ed elicotteri della flotta antincendio della regione Basilicata.
Le operazioni sono in corso.