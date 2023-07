A Moliterno Maurizio de Giovanni, scrittore apprezzatissimo letto e tradotto in tutto il mondo. Ecco i dettagli

A Moliterno venerdì 28 luglio, alle 20.00, un appuntamento imperdibile per gli amanti del noir, della storia, e della lettura in genere.

Come fa sapere l’Amministrazione:

“Avremo il piacere di ospitare Maurizio de Giovanni, scrittore apprezzatissimo, oltre che per le sue opere, anche per il suo impegno nella valorizzazione della lingua napoletana e per l’attenzione rivolta alle dinamiche socio-culturali del nostro tempo.

Letto e tradotto in tutto il mondo, dalla sua penna sono state tratte anche serie televisive di grande successo.

Il riferimento è, naturalmente, a romanzi quali Il Commissario Ricciardi, I Bastardi di Pizzofalcone, Mina Settembre, ma ci piace ricordare anche i lavori per il teatro, e i racconti e i romanzi della serie calcistica.

Un autore poliedrico e dalle tante sfaccettature, proprio come la città che costituisce lo scenario privilegiato dei suoi lavori e alla quale è legatissimo.

Nell’incontro di venerdì, De Giovanni, insieme a Andrea di Consoli, ci racconterà la genesi del romanzo giallo e noir di Napoli e ci darà l’occasione per scoprire un altro lato della città partenopea e farci conoscere un po’ di più le radici della sua creatività.

Vi aspettiamo”.

Di seguito la locandina con i dettagli.

