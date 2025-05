A Potenza 6 appuntamenti per celebrare la giornata mondiale del rifugiato. Ecco il programma

La Fondazione Città della Pace per i Bambini Basilicata ormai da 13 anni organizza una serie di iniziative e manifestazioni nell’ambito dei progetti di accoglienza SAI (Servizio di Accoglienza ed Integrazione) per celebrare la giornata mondiale del rifugiato.

Quest’anno il programma “migrAzioni 2025 – giornata mondiale del rifugiato”, prevede otto iniziative che comprendono la proiezione di documentari, laboratori ed iniziative sportive, che si svolgeranno in 3 comuni della Basilicata dal 28 Maggio al 26 Giugno.

La Fondazione spiega:

“Con queste iniziative si intende ribadire la necessità di diffondere la cultura della Pace e promuovere il rispetto dei diritti umani e dell’accoglienza per chi è costretto a fuggire.

Infatti mai come oggi le guerre e le crisi umanitarie e climatiche in atto evidenziano che questi argomenti sono molto concreti perché strettamente connessi alla prosperità ed allo sviluppo per tutti i popoli ed incidono sulla nostra vita.

Secondo L’Agenzia per i rifugiati delle Nazioni Unite (UNHCR) infatti il numero complessivo delle persone in fuga nel mondo raddoppiato negli ultimi 10 anni ed è arrivato a 120 milioni a maggio 2024.

Il numero di rifugiati è salito a 43,4 milioni mentre secondo l’Internal Displacement Monitoring Centre, 68,3 milioni di persone sono costrette a fuggire dalle proprie case ma rimangono nel proprio Paese con un incremento di quasi il 50% in cinque anni”.

Il programma inizia il 28 Maggio a Potenza presso Scambiologico dove alle 18:30 sarà proiettato alla presenza del regista greco Angelos Rallis, il documentario “Afrin nel mondo sommerso” premiato come Miglior Documentario al Giffoni Film Festival che racconta la storia di una ragazzina vittima dei cambiamenti climatici in Bangladesh.

Il 4 Giugno sempre presso Scambiologico a Potenza sarà presentato “THE DEAL” un documentario sulle vittime di tratta realizzato nel 2023 della regista italo-tedesca Chiara Sambuchi che ha avuto la menzione speciale nel Festival Visioni dal Mondo.

Alla proiezione sarà presente anche la protagonista Princess Okokon attivista che opera per contrastare la tratta sia in Italia che Nigeria.

Il 5 Giugno a Ferrandina si inaugurerà presso la Biblioteca Comunale il laboratorio di narrazione per grandi e bambini “I viaggi nelle terre di chissadove” con lo scrittore Gianluca Caporaso che sarà poi proposto anche a Potenza il 18 giugno presso il Polo Bibliotecario a Santa Maria.

L’11 Giugno si tornerà a Potenza presso Scambiologico con la proiezione di “Un’estate a Sant’Arcangelo” un docufilm di Antonello Faretta realizzato a Sant’Arcangelo (PZ).

Il regista interverrà portando la sua testimonianza sui percorsi di integrazione che si realizzano nelle aree interne dell’appennino lucano.

Il 17 Giugno, sempre presso lo Scambiologico, si concluderà il ciclo di proiezioni con il documentario “A world of 3 zeros”, vincitore di numerosi premi internazionali, alla presenza degli autori, l’irlandese Aine Clarke ed il belga Michel Van der Veken , che descrive le iniziative di social business realizzate dal premio Nobel Muhammad Yunus in tutto il mondo.

Il 20 Giugno a Lavello presso il campo sportivo New Camp si terrà un torneo di calcio dal titolo “Diamo un calcio al razzismo” con gli ospiti del progetto SAI ed i ragazzi di Lavello ed il programma si concluderà a Potenza il 26 Giugno con l’inaugurazione del laboratorio di sartoria “Ricuciamo il mondo” presso il MOON insieme al Salone dei Rifiutati.

Per realizzare “migrAzioni 2025” la Fondazione Città della Pace per i Bambini Basilicata nell’ambito dei progetti SAI gestiti insieme ad Arci Basilicata, Consorzio Officine Solidali, Cooperativa Sociale Il Sicomoro, le Cooperative Vida e La Mimosa ed il World centers of Compassion for Children Italia con gli enti gestori Provincia di Potenza, Comuni di Potenza, Ferrandina e Lavello, ha implementato una collaborazione Scambiologico con il Polo Bibliotecario di Potenza, Il Salone dei Rifiutati e La Consigliera di Parità Provincia di Potenza.

Ecco le locandine dell’iniziativa.