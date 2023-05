A Potenza e provincia tutto pronto per la “Giornata mondiale del rifugiato”. Ecco tutte le iniziativa in programma

La Fondazione Città della Pace per i Bambini Basilicata ormai da 10 anni celebra la giornata mondiale del rifugiato con una serie di iniziative e manifestazioni che si svolgono nei mesi di maggio e giugno nell’ambito delle attività di sensibilizzazione sviluppate per i progetti di accoglienza peri rifugiati SAI (Servizio di Accoglienza ed Integrazione).

Quest’anno il programma “migrAzioni 2023 – giornata mondiale del rifugiato”, prevede sette iniziative che comprendono presentazioni di libri, inaugurazioni di mostre, concerti ed eventi sportivi, che si svolgeranno in 5 comuni della Basilicata dal 13 maggio al 20 giugno.

Con queste iniziative si intende ribadire la necessità di diffondere la cultura della Pace e promuovere il rispetto dei diritti umani e dell’accoglienza per chi è costretto a fuggire.

L’Agenzia per i rifugiati delle Nazioni Unite (UNHCR) ha stimato infatti che più di 89 milioni di persone in tutto il mondo sono state costrette a fuggire nel 2021 e mai come oggi le guerre e le crisi umanitarie e climatiche in atto evidenziano come questi concetti siano in realtà molto concreti ed appaiono strettamente connessi alla prosperità ed allo sviluppo per tutti i popoli.

Per realizzare “migrAzioni 2023” la Fondazione Città della Pace per i Bambini Basilicata, insieme con Arci Basilicata ha sviluppato una collaborazione con la Provincia di Potenza, i Comuni di Sant’Arcangelo, Rivello, Lavello, Lauria, il Polo Bibliotecario di Potenza, Palazzo Marangoni, le Associazioni Letti di Sera, I Presidi del Libro ed Amici della Fondazione, la cooperativa sociale Il Salone dei Rifiutati e la Federazione Italiana Hockey.

Il programma comincerà il 13 maggio alle ore 17:00 presso il Palazzo Marangoni di Lauria, dove sarà inaugurata la mostra fotografica “Le Madri lontane” di Stefania Prandi, alla presenza dell’autrice.

Si tratta di una inchiesta internazionale che si focalizza sui costi umani che sopportano delle donne che partono dai paesi comunitari e vengono a lavorare nelle serre italiane dove si coltiva la frutta e la verdura che viene distribuita nei supermercati di tutta Europa.

Le donne, costrette ad abbandonare i propri figli e ad accettare le dure condizioni lavorative nei campi, sono dunque al centro del lavoro fotografico che ha dato voce alla loro quotidianità facendoci conoscere le loro storie toccanti e costringendoci ad osservare da una nuova prospettiva un fenomeno che viene spesso sottovalutato.

Si proseguirà poi presso la Biblioteca Nazionale di Potenza, il 16 maggio con la presentazione del nuovo libro di Luciana Borsatti “L’iran il tempo delle donne” ed il 23 maggio con l’incontro con Gianrocco Guerriero che presenterà il romanzo “La strada che spezza il deserto”.

Il 5 giugno alle ore 18 a Rivello, presso l’Ex Sala Consiliare, verrà inaugurata poi la mostra “Biblioteca Errante” de Il Salone dei Rifiutati; il 6 giugno si svolgerà a Sant’Arcangelo la festa dello sport nell’ambito del progetto “IN-Sport ALL inclusive”.

Il 20 giugno, giornata mondiale de rifugiato, presso la Biblioteca Nazionale di Potenza sarà presentato il libro “Il Signor Conchiglia” di Gianluca Caporaso, candidato al Premio Strega ragazzi e ragazze e la manifestazione migrAzioni 2023 si concluderà il 23 giugno a Ferrandina con il concerto dei Krikka Reggae a Ferrandina.

