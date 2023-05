Potenza: il Sindaco incontra questi studenti! I dettagli

In occasione della giornata dell’Europa, il sindaco Mario Guarente ha incontrato gli studenti del liceo scientifico ‘Galileo Galilei’ della città per far conoscere il lavoro che i rappresentanti locali svolgono all’interno del Comitato europeo delle Regioni e il contributo che questa “importante istituzione apporta nel processo di definizione delle norme e delle politiche europee”.

In collegamento da remoto, il governatore delle Regione Piemonte, Alberto Cirio, capo della delegazione Italiana all’interno del Comitato, ha esortato i ragazzi a “viaggiare e a utilizzare tutti gli strumenti che le Istituzioni europee mettono a disposizione per sostenere la mobilità studentesca”.

Jacopo Piccinetti, Segretario Generale del gruppo ECR per il CdR, ha spiegato il funzionamento e l’organizzazione del Comitato.

Il Sindaco ha illustrato la sua esperienza di relatore del parere sulla Direttiva europea sulla ‘Resilienza dei soggetti critici’, come esempio concreto del lavoro svolto dal CdR.

Ha sottolineato il Sindaco:

“Ho ritenuto di organizzare questo appuntamento come occasione per trasferire ai nostri ragazzi l’esperienza che ho avuto personalmente l’onore di svolgere, per confrontarmi con loro riguardo alle aspettative che possono nutrire nei confronti delle Istituzioni europee e locali, oltre che per veicolare il messaggio del Presidente del Comitato: ‘Per un’Unione europea che sia fatta da tutti e per tutti’”.

Debora Infante, dirigente dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Potenza, ha avuto modo di mettere in evidenza come l’incontro abbia offerto l’occasione per illustrare le iniziative di internazionalizzazione svolte dall’Ufficio scolastico territoriale di Potenza.

Il dirigente scolastico del liceo scientifico ‘Galilei’, Lucia Girolamo, accompagnata dai docenti Erica Marcantonio e Alessandro Sabia, si è soffermata sull’impegno che “da tempo la scuola ha profuso per sostenere l’internazionalizzazione e la mobilità studentesca, diventando un punto di riferimento a livello regionale per il programma Erasmus”.

Anna Rossi, responsabile per le attività UE ed Extra-UE per il Comune di Potenza, ha descritto le iniziative di maggior impatto, “rispetto alle quali il Comune di Potenza è stato protagonista a livello europeo” e i progetti in corso per l’attuazione della Politica di coesione europea.

Nel corso del dibattito, che ha visto la partecipazione attiva degli studenti presenti, a cominciare dal vicepresidente della Consulta provinciale studentesca Giulio Pedota, il sindaco Guarente ha rimarcato:

“il valore fondamentale della pace che tutte le Istituzioni europee sostengono con le proprie azioni, in linea con le parole della dichiarazione di Shuman del 1950: ‘La pace mondiale non potrà essere salvaguardata se non con sforzi creativi, proporzionali ai pericoli che la minacciano’”.

Per commemorare la giornata, il Palazzo di Città, sede municipale di piazza Matteotti, è stata illuminata con il colore blu della bandiera dell’UE.a

