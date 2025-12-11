A Potenza il tradizionale Concerto di Natale promosso dal Rotary, un appuntamento atteso da ben 32 anni!

Nella suggestiva cornice della Chiesa di San Francesco si è svolto ieri sera il tradizionale Concerto di Natale promosso dal Rotary club Potenza, un appuntamento ormai atteso dalla comunità cittadina da ben 32 anni.

Ad aprire la serata, il saluto della presidente, Dott.ssa Anna Maria Scalise, che ha accolto il pubblico con parole di gratitudine e di forte senso comunitario.

Alla cerimonia – spiega il Rotary club Potenza in una nota – erano presenti numerose autorità: il Prefetto Michele Campanaro, il Dirigente Scolastico del liceo musicale Paolo Malinconico, l’assessore alla programmazione Loredana Costanza, la presiedente del CIF Brigida Desimio e diversi rappresentanti delle istituzioni civili e religiose.

Una partecipazione che, come sottolineato dalla presidente Scalise, “dà valore a questo momento e testimonia quanto la cultura, la musica e la comunità siano parte viva e condivisa del nostro territorio”.

Particolarmente applauditi i giovani allievi musicisti del Liceo Musicale Gropius, protagonisti del concerto. Con talento, impegno e passione, gli allievi hanno offerto al pubblico un percorso musicale capace di creare emozione e raccoglimento.

La presidente ha espresso “profonda gratitudine agli studenti, ai docenti e a tutti coloro che hanno collaborato alla realizzazione della serata”, ricordando come la musica sia “un linguaggio universale che unisce, crea ponti e diventa ancora più prezioso quando nasce dalle nuove generazioni”.

Nel suo intervento, Scalise ha richiamato anche il significato più autentico del Natale, definendolo “tempo di luce, cura e responsabilità verso gli altri”.

Valori che il Rotary interpreta attraverso il proprio impegno: “Crediamo nel servire oltre noi stessi, nel trasformare la vicinanza in solidarietà, la parola in azione, l’incontro in occasione di crescita comune”.

Il Concerto di Natale è stato così non soltanto un evento artistico, ma un dono alla città, un invito a riscoprire armonia, speranza e il senso profondo della comunità.

“Che la musica di questa sera — ha concluso la presidente — possa accompagnarci verso giorni di pace e ricordarci che il vero spirito del Natale è ciò che doniamo: tempo, attenzione, gentilezza”.