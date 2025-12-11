Tragico incidente al Pantano di Pignola: purtroppo una persona non ce l’ha fatta

Gravissimo incidente poco fa al Pantano di Pignola.
Nell’impatto sono rimaste coinvolte due auto nei pressi del Ponte delle Tavole.
A perdere la vita un 50enne del posto.
Con lui, in auto, anche il figlio piccolo di 9 anni che pare sia rimasto ferito in modo grave ed è stato trasportato in eliambulanza al San Carlo di Potenza.
Non grave invece l’uomo nell’altra auto.
Sul posto, oltre all’eliambulanza, Carabinieri, Polizia locale e Vigili del fuoco.
Ci stringiamo al dolore della famiglia per questa tragica perdita.