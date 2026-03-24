A Potenza in programma una Domenica senza auto. I dettagli dell’evento

Il Comune di Potenza nell’ambito del bando nazionale “Bici in Comune” si è aggiudicato un finanziamento di 113.000 euro per il progetto Bike Power City 2025, classificato al 13° posto su 82 partecipanti, un risultato ottenuto grazie alla collaborazione con il Comune di Pignola e l’associazione Ciclostile FIAB.

L’Amministrazione punta a integrare mobilità sostenibile, sport e turismo per migliorare la qualità della vita e ridurre l’inquinamento.

Le direttrici dell’intervento sono:

Educazione e Sicurezza: Campagne di comunicazione per incentivare l’uso della bici e alfabetizzazione stradale, con un focus particolare sulle scuole per promuovere l’autonomia dei ragazzi.

Intermodalità: Potenziamento dello scambio tra bici, bus, treni e scale mobili, insieme all’installazione di rastrelliere funzionali e velo-stazioni.

Turismo e Territorio: Trasformare Potenza in un hub per le ciclovie regionali ed europee (Eurovelo), valorizzando al contempo le eccellenze enogastronomiche locali.

Spazi Urbani: Organizzazione di giornate dedicate alla mobilità dolce con la chiusura periodica di alcune strade al traffico veicolare.

“Bici in Comune” è un’iniziativa promossa dal Ministro attraverso il Dipartimento Sport, per il tramite di Sport e Salute S.p.A e dell’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI).

Il 23 Febbraio prendono il via le attività educative del progetto Bike Power City 2025.

Il primo appuntamento alle ore 9.00 di Lunedì 23 Febbraio 2026 presso l‘IIS Einstein/De Lorenzo di Potenza.

All’incontro parteciperanno:

il Dirigente Scolastico Domenico Gravante, il Sindaco di Potenza Vincenzo Telesca la vicesindaco Federica DAndrea e l’Assessore alla Mobilità Francesco Giuzio.

Il 10 Maggio il primo evento pubblico: Domenica senza auto a Potenza.