Elkann, “per Stellantis il 2026 sarà un anno cruciale”. Ecco i dettagli

“Il 2026 per Stellantis sarà cruciale.

Nel Capital Markets Day il 21 maggio presenterà il suo futuro, con l’intenzione di essere molto chiara su come intende migliorare come azienda”.

Lo ha detto John Elkann, ceo di Exor, nella conference call con gli analisti finanziari sui conti 2025 della holding del gruppo.

Ha aggiunto:

“Il 2025 è stato difficile, in un contesto complicato.

Stellantis si è riorganizzata e, sotto la guida di Antonio Filosa, sta affrontando le sfide che si presentano, a livello esterno e interno”.