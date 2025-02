A Potenza la scoperta di questo mondo che si dissolve dietro le palpebre: i dettagli

Martedì 25 febbraio, alle ore 17,00 nella sala convegni del Polo Bibliotecario di Potenza è in programma la presentazione del libro Il mondo dietro le palpebre Alejandra Costantino, Villani Editore, 2025.

Interverranno: Luigi Catalani, Direttore del Polo Bibliotecario, Filippo Pugliese, Presidente del CTA Acli di Potenza, Alejandra Costantino, Autrice, Franco Villani, Editore.

Il libro, a colori, bifacciale, in italiano e spagnolo, di Aleiandra Costantino, architetto di origina argentina, invita a esplorare quegli attimi unici in cui il mondo si dissolve dietro le palpebre e emerge qualcosa di più profondo: la calma, il piacere, la connessione con l’essenziale.

Ogni pagina è un rifugio, un angolo intimo dove il tempo sembra fermarsi e i sensi si risvegliano. Qui, chiudere gli occhi non è un atto di fuga, ma di riconciliazione.

È un viaggio verso quei piccoli universi personali dove il silenzio parla, il riposo abbraccia, e il momento presente diventa un dono.

Un omaggio visivo e poetico alla pace che troviamo nella quotidianità quando guardiamo verso l’interno e facciamo di quei momenti il nostro

rifugio.

Si nasce con gli occhi chiusi, si dorme, si bacia, si ascolta la musica, si sente il calore di un tè che abbraccia.

Chiudere gli occhi è un antico trucco, un fugace permesso per allontanarsi dal mondo, da quell’universo che ci reclama, ma che per un istante smette di esistere.

Perché in quel momento siamo solo noi, semplicemente noi, in una pace che sembra fuori tempo, come un jazz fuori ritmo.

Forse chiudiamo gli occhi perché il benessere ce lo chiede, o forse, in quei piccoli attimi quotidiani, la felicità trova rifugio dietro le palpebre, in quell’oscurità colorata dove il mondo diventa qualcosa di intimo, nostro.

Questo libro di illustrazioni cerca di raccogliere quegli istanti di calma, quei mondi che esistono solo quando chiudiamo gli occhi.

Eppure, l’ironia si fa strada: per godere di questi momenti e, soprattutto, di questo libro, bisogna aprire gli occhi.

Ben aperti.