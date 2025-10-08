A Potenza lo sport per la terza età: i dettagli

Camminare, pedalare e svolgere attività sportiva fa bene alla salute.

E fa benissimo non solo dal punto di vista fisico, ma anche mentale.

“Lo sport non ha età”: è questo il messaggio che viene fuori dalla presentazione del progetto di Orienta Sport “Next Step, attività motorie per la terza età” che è stato presentato stamani a Potenza.

“L’attività fisica nella fascia della terza età è fondamentale perché migliora la qualità della vita, mantiene l’indipendenza funzionale e rallenta l’invecchiamento”, ha detto il coordinatore del comitato Orienta Sport, Matteo Schiavo, annunciando fino al mese di dicembre la formazione per gli operatori del progetto, serate di inclusione e dibattito con lo sport come protagonista, workshop sul benessere psico fisico e sull’informazione e la prevenzione sanitaria.

Ed in più ci sono anche i benefici medici, come ha spiegato la dottoressa Carmela Rago:

“Apporta benefici fisici, come rafforzamento muscolare e osseo, prevenzione delle patologie croniche, e psicologici per migliorare l’umore e ridurre l’ansia e la depressione.

L’attività fisica aiuta a mantenere l’autonomia a controllare i fattori di rischio cardiovascolari e contrastare il declino cognitivo, promuovendo un invecchiamento sano e attivo”.

“Una parte del progetto, quello relativo ai corsi di ginnastica dolce – ha concluso Schiavo – ha già preso il via. Faremo altri eventi e puntiamo al coinvolgimento delle associazioni che sono già impegnate con la terza età.

Il nostro è un progetto di forte inclusione, abbatte le barriere, fa proprie le diversità attraverso lo sport che non ha età”.