A Potenza Mino Abbacuccio, comico del programma RAI “Made in Sud”! Ecco l’evento

Mino Abbacuccio a Potenza.

A dare la notizia Marika Padula (Già Assessora al Comune di Potenza), organizzatrice dell’evento all’interno del cartellone “Più Sport” .

Venerdì 24 Giugno, alle ore 21:00, il comico del programma della RAI “Made in Sud”, calpesterà il palco montato per l’evento, in Piazza Mario Pagano, dove cercherà di regalare risate al pubblico potentino e non solo.

L’evento, ricorda la Padula, è gratuito.

Di seguito la locandina con i dettagli dell’evento.

