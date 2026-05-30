Potenza in processione per San Gerardo: ecco il programma di oggi

La comunità ecclesiale di Potenza celebra oggi la Solennità di San Gerardo Vescovo, patrono della città e dell’Arcidiocesi, con un ricco programma di appuntamenti religiosi e spirituali che si svolgeranno presso la Cattedrale di San Gerardo.
L’iniziativa, promossa dall’Arcidiocesi di Potenza – Muro Lucano – Marsico Nuovo e dalla Cattedrale di San Gerardo Vescovo, rappresenta uno dei momenti più significativi della vita liturgica cittadina, occasione di preghiera, partecipazione comunitaria e riscoperta della figura del Santo Patrono.
Il culmine delle celebrazioni è oggi, Sabato 30 maggio, giorno della Solennità di San Gerardo, con le Sante Messe celebrate alle ore 7.30, 9.00, 10.30 e 12.00.
Alle ore 17.00 la celebrazione solenne sarà presieduta da S.E. Mons. Davide Carbonaro, Arcivescovo Metropolita, e concelebrata dai sacerdoti dell’Arcidiocesi.
A seguire si svolgerà la tradizionale processione per le vie del centro storico cittadino.
Le celebrazioni rappresentano un invito rivolto alla città di Potenza e a tutta l’Arcidiocesi a vivere intensamente un tempo di fede, devozione e comunione ecclesiale nel segno di San Gerardo.