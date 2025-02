A Potenza un incontro con l’Ordine dei Fisioterapisti della Basilicata. I dettagli

Nel pomeriggio di mercoledì, l’Ordine dei Fisioterapisti della Basilicata ha incontrato l’Assessore della Regione Basilicata alla Salute, Politiche per la Persona e PNRR, dott. Cosimo Latronico.

Presenti per l’Ordine:

il Presidente, dott. Claudio Ciavatta;

la Segretaria, dott.ssa Claudia Pignatari;

il Tesoriere, dott. Giuseppe Araneo;

il Consigliere con delega alla Comunicazione, dott. Roberto Tempone.

Durante l’incontro, cordiale e ricco di riflessioni, è stato possibile confrontarsi su diverse tematiche specifiche che riguardano la riabilitazione nella nostra regione, con specifico riferimento alla figura del Fisioterapista.

Particolare attenzione è stata posta al ruolo dei fisioterapisti e all’importanza dell’accesso diretto alle prestazioni di fisioterapia.

La sua introduzione e sviluppo sono stati guidati sia da esigenze pratiche di miglioramento dell’accessibilità dei servizi sanitari, sia da evidenze scientifiche che ne hanno confermato la sicurezza e l’efficacia.

Evidenze scientifiche e riferimenti normativi sono stati condivisi in riferimento ad un bisogno assolutamente significativo: secondo il rapporto dell’Oms, sono oltre 27 milioni gli italiani, pari al 44,9% della popolazione (i dati sono riferiti al 2019) che hanno almeno una condizione per la quale dovrebbero fruire dei servizi riabilitativi.

Il Presidente, Claudio Ciavatta ha affermato:

“Grazie all’accesso diretto, la fisioterapia può essere meglio integrata nei percorsi di cura.

Potenziare l’integrazione delle competenze fisioterapiche all’interno del sistema sanitario è cruciale per affrontare efficacemente le sfide attuali, in un contesto caratterizzato da crescenti problematiche epidemiologiche, risorse economiche e umane limitate, e un numero sempre maggiore di persone con cronicità e fragilità.”

Durante l’incontro, si è parlato anche di Osteopatia, del Nomenclatore tariffario e di prevenzione.

L’assessore ha espresso la massima disponibilità al confronto, anche in vista dell’inizio dei lavori per il prossimo Piano regionale integrato della salute e dei servizi alla persona e alla comunità 2026-2030.

L’assessore Cosimo Latronico ha dichiarato:

“In un momento in cui il nostro sistema sanitario è chiamato a rispondere a sfide sempre più complesse, il confronto con i professionisti della salute, come i fisioterapisti, è essenziale per sviluppare modelli assistenziali più efficienti e vicini alle esigenze della popolazione.

Il nostro obiettivo è migliorare l’accessibilità ai servizi riabilitativi e garantire percorsi di cura sempre più integrati, nell’ottica di un sistema sanitario equo e sostenibile e della collaborazione con tutte le professioni sanitarie.”