A Potenza una pedalata per “sognare” una città a misura di mamme e bambini. Ecco i dettagli

A Potenza in occasione della Festa della mamma 2023, il prossimo 14 maggio, la Consigliera di Parità della Provincia di Potenza, l’assessorato alla Sport del Comune di Potenza, Unicef Basilicata, e l’associazione CiclOstile FIAB Basilicata, organizzano una pedalata non competitiva in Via dell’Unicef (chiusa al traffico per l’occasione) dalle ore 10:00 alle ore 13:00 con l’obiettivo di promuovere la mobilità su due ruote e sensibilizzare all’utilizzo della bicicletta come mezzo di trasporto nonché favorire la relazione tra madri e figli attraverso le pratiche sportive.

Inoltre si intende promuovere la pratica dello sport come strumento di emancipazione femminile, di libertà e di autodeterminazione.

Spiegano gli organizzatori:

“Tutto è partito dalla sollecitazione da parte della Consigliera di Parità della Provincia di Potenza, traendo spunto da un bellissimo film “La bicicletta verde” di Haifaa Al-Mansour, la prima regista donna in Arabia Saudita, che racconta la storia avvincente di Wadjda, una bambina Saudita intenta a sfidare le tradizioni imposte dalla sua cultura.

Questo lungometraggio ha ottenuto il patrocinio di Amnesty International, che da tempo appoggia le rivendicazioni per la libertà di movimento delle donne saudite alle quali saudite è proibito guidare.

Nella giornata dedicata alle mamme si è deciso, attraverso un evento simbolico, la bicicletta, metafora di libertà, movimento e passione, di creare un legame forte tra parole come sport, cultura, diritti, inclusione, infanzia e donne.

Durante la manifestazione, inoltre, saranno raccolte le proposte da parte dei cittadini e delle cittadine per costruire la città a misura di donne, ragazze e bambine per la realizzazione di spazi educativi urbani in ottica di genere e tutela dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.

L’intera iniziativa è supportata dalla nota fotografa lucana Claudia Marone, dalle associazioni Potenza Città per le Donne e Latte, Amore e Fantasia, con la collaborazione organizzativa di Potenza Città per le Donne, Ermes, Libreria Senzanome, la Tribù di Tora Tora, Caritas e Magazzini Sociali.

Inoltre alle ore 12:00 verrà inaugurato all’interno delle Scale Mobili (accedendo da Viale dell’Unicef, prima rampa direzione Centro Storico) un punto allattamento in uno spazio urbano promosso da Claudia Marone.

Dichiara la Consigliera di parità provinciale Bonito:

“Secondo le raccomandazioni dell’UNICEF e dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), l’allattamento al seno non ha orari fissi, né un numero definito di poppate nell’arco della giornata.

Esistono molteplici modi di allattare ed è difficile per le mamme prevedere dove e quando il bambino chiederà di nutrirsi.

Questa attività rientra in un progetto più ampio per ispirare la comunità intera a concepire, definire e costruire una città in ottica di genere attraverso azioni di comunicazioni mirate sempre in una logica di condivisione con associazioni e imprese.

Proprio in linea con gli obiettivi del progetto dal 14 Maggio per un mese in città saranno visibili i manifesti 6×3, pannelli su autobus urbani e pensiline della nuova campagna sociale avente ad oggetto la maternità e il work-life balance.

Donne, madri equilibriste tra vita privata o lavorativa.

Come evidenzia Save the Children in uno studio recente, in Italia sono circa 6 milioni le mamme “equilibriste” divise tra vita familiare e lavorativa, una condizione che riflette la precarietà del lavoro femminile e le scelte legate alla maternità.

Nella campagna ideata da Simona Bonito alle frasi semplici ma che rappresentano i diritti delle madri sono associati i meravigliosi scatti di Claudia Marone delle “equilibriste” lucane:

“Tutte le mamme hanno il diritto di lavorare.

Tutte le donne hanno il diritto di non dover scegliere tra l’essere madri o lavoratrici.

Tutte le mamme hanno il diritto di conciliare vita e lavoro.

A tutte le madri deve essere garantito il diritto al lavoro agile e occorre potenziare i luoghi in cui sia possibile.

Tutte le madri hanno il diritto di poter allattare i propri figli dove vogliono.”

Angela Granata, Presidente Unicef Basilicata ha dichiarato:

“Unicef Basilicata ha aderito con grande interesse all’iniziativa promossa dalla Consigliera di Parità Bonito perché va a rafforzare l’importanza di Viale dell’Unicef, dove dal 2021, è stato realizzato un percorso urbano didattico con l’installazione di Pannelli Unicef sui Diritti dell’Infanzia l’Ecosostenibilità”.

