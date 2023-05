Da Marsicovetere questi studenti alla scoperta di un luogo magico sul Monte Vulturino dove si venerava la Dea Madre! Ecco il programma

Sabato, 13 Maggio 2023, alle ore 11:00, una rappresentanza degli alunni delle scuole secondarie di Marsicovetere, effettuerà una escursione a Piano Imperatore, sul massiccio del Monte Volturino, per partecipare alla presentazione del sito archeologico “La Pietra del Brigante” condotta da Italo Cernera e Franco Villani, autori di ‘La civiltà delle Rocce, i sentieri della Dea’, il libro che descrive i siti paleolitici e neolitici, individuati nel territorio dell’antica Lucania antica, in cui avveniva la venerazione per la Grande Dea.

Al sito “La Pietra del Brigante” vi si arriva con la strada comunale che porta a Piano Imperatore.

Qualche centinaio di metri prima del grande piazzale, dove termina la strada, si entra nel bosco, sulla sinistra.

Dopo aver attraversato una breve piana con faggi colossali (per non più di un centinaio di metri), si approda ad una radura verdeggiante, delimitata, in fondo, da alte rocce.

A pochi metri dalla parete, spicca una grande roccia spezzata in due, che, molto probabilmente, simboleggiava l’altare.

Nella radura, davanti all’ammasso di rocce, è ben individuabile un grande cerchio (cromlech) ottenuto con pietre saldamente conficcate nel terreno.

La vista dall’alto consente di cogliere una somiglianza con una classica chiesa cristiana: la parete rocciosa dello sfondo si configura come abside, la roccia-spezzata come l’altare e il cerchio come l’aula riservata ai fedeli.

Così solenne, il recinto sacro del Volturino, quasi una antica cattedrale di pietra, punto di riferimento per la vasta zona circostante, diventa, oggi, un luogo dove è possibile percepire l’armonia di un mondo che era tutt’uno con la natura, la terra, il cielo.

Il pomeriggio, alle ore 17:00, nella Biblioteca comunale di Villa d’Agri, in Via Giuseppe Verdi, è prevista la presentazione del suddetto volume che contiene schede informative e itinerari che consentono di raggiungere gli altri siti in cui si venerava la Dea Madre.

Alla presentazione parteciperanno:

Aurelio Pace, avvocato e scrittore,

Marco Zipparri, Sindaco di Marsicovetere,

Marinella Giordano, Dirigente Scolastico dell’I.C. di Marsicovetere,

Italo Cernera e Franco Villani, autori del volume.

Ecco la locandina con il programma per sabato 13 Maggio.

a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)