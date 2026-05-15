A Potenza uno spazio verde a queste 21 donne elette, spesso dimenticate. La proposta

In Quarta Commissione consiliare, audizione dell’assessore all’ambiente Michele Beneventi sulla proposta di intitolazione di uno spazio verde della città di Potenza alle Madri Costituenti.

Scrive in una nota Angela Blasi, presidente della Quarta commissione consiliare:

“Una scelta importante e significativa per l’Amministrazione e per Potenza che ad 80 anni dall’elezione dell’Assemblea Costituente e dal referendum istituzionale, intende dedicare uno spazio alle 21 donne elette, che restano riferimenti importanti, spesso dimenticate ma che rappresentano la storia portante della democrazia del Paese.

Un riconoscimento a chi ha contribuito attivamente a scrivere la Costituzione, donne di diverse estrazioni politiche, determinanti per le affermazioni dei diritti.

Una scelta carica di sensibilità che viene da lontano, una condivisione di intenti, una sinergia istituzionale che ha individuato in viale Dante il luogo ideale per un percorso che rievocherà una conoscenza storica dell’impegno delle Madri Costituenti e un messaggio che intende anche riaffermare l’insostituibile ruolo della nostra Carta Costituzionale.

Un ringraziamento all’assessore Beneventi per la disponibilità e per aver accolto e condiviso la proposta”.