Potenza: la storia della Repubblica spiegata ai giovani studenti della “Domenico Savio”. L’icontro

“Una Repubblica giovane. Una Repubblica di giovani” è il titolo dell‘incontro che si è svolto stamattina, venerdì 15 maggio 2026, nella sede del Polo bibliotecario di Potenza, a cui hanno partecipato le alunne e gli alunni delle classi 3E e 3F della Scuola Secondaria di I grado “Domenico Savio” del capoluogo lucano, accompagnati dalle docenti Debora Riso, Lea La Scaleia e Antonella Rotundo.

L’iniziativa si inserisce nell’ambito dell’Offerta formativa del Polo bibliotecario, a seguito del Protocollo d’Intesa siglato un anno fa tra Biblioteca nazionale di Potenza e l’Anpi (Associazione nazionale dei Partigiani d’Italia) provinciale Potenza.

Dopo i saluti di Luigi Catalani, Direttore della Biblioteca nazionale di Potenza, l’incontro è stato tenuto da Giovanni Ferrarese, assegnista di ricerca presso l’Istituto di Studi sul Mediterraneo-CNR e docente a contratto di Storia contemporanea presso l’Università degli Studi di Salerno, e incentrato su quella fase della storia italiana che ha condotto alla nascita della Repubblica, alla promulgazione della Costituzione e all’affermazione dei principi fondamentali di libertà, di uguaglianza, di solidarietà, di giustizia, di Pace.

Ha detto Maria Rosaria D’Anzi, presidente provinciale ANPI Potenza:

“L’incontro con gli studenti si ispira all’idea cardine dell’Anpi di ‘memoria attiva’, che consiste nel rendere vivo e operante il sistema di valori radicati nella Resistenza e affermati nella nostra Costituzione, per fare della conoscenza e della elaborazione critica della storia uno strumento potente di impegno civile e di cambiamento sociale”.