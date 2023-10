Il Lotto premia la Basilicata.

Nel concorso di sabato 7 ottobre, come riporta Agipronews, una vincita da 50.596 euro è stata centrata a Potenza, con sei ambi, quattro terni e una quaterna, oltre all’opzione Lottopiù (combinazione 13-48-78-89-90 sulla ruota di Napoli).

L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per circa 7,4 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 894 milioni in questo 2023.a

