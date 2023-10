Potenza: due protagonisti e testimonial d’eccezione portano in scena il disagio psicologico, attraverso il linguaggio dell’arte e dello spettacolo. L’iniziativa

Una edizione dal forte valore simbolico, quella della Giornata Nazionale della Psicologia 2023, che si pone un quesito fondante: “Quale equità sociale per i bisogni psicologici?”.

Ed è proprio intorno al concetto di giustizia sociale che l’Ordine degli Psicologi della Basilicata ha inteso declinare il tema annuale, proponendo un momento di riflessione, attraverso la matrice dell’arte, che sarà ospitato il prossimo 13 ottobre, alle ore 17.30, nella suggestiva location della Cappella dei Celestini, in Largo Duomo a Potenza, con due protagonisti e testimonial d’eccezione, gli attori Luca Morelli e Dino Paradiso.

La presidente dell’Ordine lucano, la dott.ssa Luisa Langone, ha sottolineato:

“Occorre ricordare che solo un giovane su dieci, con difficoltà, riceve un aiuto pubblico, che solo una persona su cinque, con tumore riceve un sostegno psicologico pubblico e che il 9% della popolazione dichiara che ha dovuto rinunciare allo psicologo, per problemi economici.

In Italia, inoltre, l’80% delle situazioni di disagio rimangono inascoltate e la metà di queste si trasforma in criticità sociali, comportamentali, dipendenze e malattie.

La mancanza di presidi psicologici, in tutti gli ambiti, dalla scuola alla sanità, e quindi di una politica pubblica lungimirante che ancora non promuove la cultura della prevenzione e del benessere psicologico, lascia la popolazione in assenza di servizi, e rischia di impedire a ogni cittadino di poter esercitare il proprio diritto alla cura”.

La dott.ssa Costanza Galante, consigliere segretario dell’Ordine e organizzatrice dell’iniziativa, ha spiegato:

“L’Ordine degli Psicologi della Basilicata ha deciso di rappresentare il disagio psicologico, attraverso il linguaggio dell’arte e dello spettacolo, per trasmettere l’esigenza condivisa di ascolto e di intervento, diventata ormai un’emergenza sociale.

La performance teatrale farà emergere, in maniera evidente, l’assenza di un presidio pubblico e di un’assistenza psicologica strutturata e, quindi, a supporto dei cittadini nella vita quotidiana.

La scelta della forma e del linguaggio più adeguati sarà affidata agli artisti coinvolti, Luca Morelli e Dino Paradiso, che grazie alla loro sensibilità sapranno portare in scena il messaggio“.

