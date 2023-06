A Ruoti il cantante, autore, musicista, compositore e polistrumentista Raffaello Simeoni in concerto! I dettagli dell’evento in programma

Giovedì 8 giugno alle ore 18.00 presso la villa comunale del comune di Ruoti, in provincia di Potenza, ci sarà il terzo appuntamento del “Percorso di innovazione tra usi musicali e costumi dalla tradizione ad oggi” nell’ambito del “Corteo Storico Medievale della Terra Roti”.

Dopo l’apertura della rassegna con il duo Cordaminazioni, il secondo appuntamento con il trio Loccisano – Piccioni – De Carolis con le pièce teatrali su un abito del corteo storico di Luciana Micucci de “il Centiforme”, arriva il trio di Raffaello Simeoni e il concerto di fine anno degli studenti dell’indirizzo musicale della scuola media I.C. M. Carlucci di Ruoti.

Raffaello Simeoni è cantante, compositore, musicista, suona flauti moderni, antichi, e tradizionali, zampogne, cornamuse, organetti, ciaramelle, chitarre e liuti barocchi, medievali e arabi, ghironde, circa 800 strumenti musicali del mondo dal suo piccolo museo delle tradizioni popolari.

Con alle spalle numerosi album, prima con NOVALIA poi da solista e con molteplici formazioni e concerti in tutto il mondo, collaborazioni nazionali ed internazionali, dalla musica antica passando per quella popolare fino alla contemporanea, Raffaello Simeoni ha reinventato la World Music italiana rilanciando al mondo progetti sempre originali dove l’antico e il moderno si fondono in un linguaggio che parte dalla sua terra, la Sabina.

Ad accompagnarlo nel suo spettacolo ci saranno Marco Iamele alle zampogne e flauti popolari, e Marcello De Carolis alla chitarra battente.

Ad aprire il concerto ci saranno gli studenti dell’indirizzo musicale della scuola media I.C. M. Carlucci di Ruoti.

I ragazzi, preparati dai docenti di strumento musicale Domenico Picciani (flauto), Raffaele Alfano (tromba), Giancarlo Direnzo (pianoforte), Ugo Tronnolone (violoncello), si esibiranno nel loro concerto di fine anno.

Inoltre suoneranno un brano originale composto da Marcello De Carolis per l’occasione insieme ai tre musicisti.

Continua così la prima fase del percorso di valorizzazione del nostro patrimonio artistico e culturale che ha origine nel medioevo promosso dal comune di Ruoti e dall’associazione Etnopiano con il patrocinio del patrimonio intangibile della Regione Basilicata e la direzione artistica di Marcello De Carolis.

Importante la collaborazione con l’istituto scolastico di Ruoti e del dirigente scolastico Lorenzo Rispoli che ha offerto in questi mesi la possibilità di conoscere gli strumenti della tradizione agli studenti della scuola.

Il percorso continua 19 luglio alle ore 21.30 presso la villa comunale di Ruoti con il concerto per organetto preparato ed elettronica di Alessandro D’Alessandro e la presentazione dell’abito tipico ruotese.

Culmine di tutto il percorso sarà la masterclass degli strumenti della tradizione del sud Italia tenuta da docenti di chiara fama, insegnanti dei conservatori di musica in Italia.

I corsi saranno il 20 e il 21 luglio: canto popolare con Raffaello Simeoni, organetto con Alessandro D’Alessandro, chitarra battente con Francesco Loccisano, tamburi a cornice con Andrea Piccioni, zampogna, ciaramella e flauti popolari con Danilo Gatto, e musica d’insieme con Marcello De Carolis.

L’iscrizione alla masterclass è aperta a tutti (sia allievi effettivi che uditori) ed è totalmente gratuita.

Per iscriversi basta cliccare sul link https://bit.ly/3AGaiNy o scansionare il QR Code presente sulle locandine e compilare il modulo d’iscrizione entro il 10 Luglio 2023. Per gli studenti è possibile prenotare anche l’alloggio per poter pernottare a Ruoti.

La masterclass, che si terrà nel bosco di Ruoti, sarà anche l’occasione per conoscere l’immenso patrimonio naturalistico del comune Lucano e scoprire Ruoti Graphic Novel, un originale percorso di arte pubblica, un romanzo inedito che prende corpo nelle grandi immagini collocate sui muri delle case del paese.

L’evento si concluderà il 21 Luglio con il saggio finale degli allievi e il corteo storico medievale della Terra Roti.

Di seguito la locandina con i dettagli.

