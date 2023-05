A Ruoti un dono speciale di benvenuto per ogni nuovo bimbo nato nel 2022. Ecco i dettagli

Un libro per ogni nuovo bambino e bambina nati a Ruoti nel 2022, un segno di attenzione ai più piccoli, un dono speciale di benvenuto, è l’iniziativa che si è tenuta presso il Museo Contadino a Taverna Foj sostenuta e promossa dal Comune di Ruoti e grazie a NpL Basilicata presidio di Ruoti, alla referente locale la pediatra Maria Sileo e ai volontari dell’Associazione.

L’iniziativa rientra nel programma nazionale “Nati per leggere“.

Il progetto nasce dall’iniziativa di alcuni pediatri e bibliotecari per favorire la lettura ad alta voce fin dalla più tenera età, un’attività molto coinvolgente che rafforza la relazione adulto-bambino.

“Un libro per ogni nuova vita” è il titolo che si è dato per questo evento, alla presenza del Sindaco Franco Gentilesca, del Vicesindaco Maria Troiano, all’Amministrazione comunale e ai volontari dell’associazione Nati per leggere Basilicata Mariapina Sileo e Tiziana Gentilesca, che hanno accolto i 26 bambini nati a Ruoti con le loro famiglie per la donazione del libro intitolato “Finalmente qui (Vecchini-Sualzo).

Spiega l’amministrazione:

“Si tratta delle prime parole ‘da leggere insieme per lasciarsi accarezzare e coccolare, alla scoperta del mondo’ e per far conoscere le attività che si svolgeranno nel corso dell’anno e le sue finalità”.

Spiega il Sindaco Franco Gentilesca:

La lettura condivisa in famiglia è importantissima e questa iniziativa, avviata già nello scorso anno, rappresenta un modo per promuoverla fin dalla più tenera età, un gesto importante per lo sviluppo cognitivo dei bambini che costituisce un’opportunità di relazione tra bambino e genitore e che consente di sviluppare meglio la comprensione del linguaggio e la capacità di lettura.

Attraverso i libri essi potranno formarsi, specializzarsi, divertirsi, e prepararsi ad essere cittadini sensibili e consapevoli.

Un progetto del quale siamo fieri di essere partner che rappresenta per noi un felice sodalizio e che ci vede impegnati su un fronte di comune interesse: la cultura e la promozione della letteratura a partire dai più piccoli.

Abbiamo scelto di vivere questa giornata nel mese di Maggio in prossimità della Festa della mamma un momento ricco di emozione ed entusiasmo, soddisfatti del nostro lavorare insieme a questi progetti, augurandoci che sia il prosieguo di una collaborazione efficace e gratificante”.

a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)