A Vaglio Basilicata giornata di conoscenza e scoperta del Complesso conventuale di S. Antonio Abate. L’evento in programma

Domenica 14 Dicembre 2025, alle ore 17:00, la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio della Basilicata e la Parrocchia di S. Pietro Apostolo di Vaglio Basilicata, in collaborazione con l’Amministrazione comunale, l’associazione Valium Group, la Protezione Civile e il restauratore Domenico Saracino, propongono una giornata di conoscenza e scoperta del Complesso conventuale di S. Antonio Abate, fondato sul finire del XVI secolo e rimasto attivo fino alla soppressione francese dell’inizio del XIX secolo.

La visita guidata, condotta da Giuseppe Damone, docente e saggista esperto di storia vagliese e Barbara Improta, Funzionaria Storica dell’Arte della Soprintendenza ABAP di Basilicata, porta alla scoperta di uno scrigno d’arte e d’architettura, un monumento che nei secoli ha custodito un notevole patrimonio artistico fatto di opere pittoriche e scultoree che offrono un viaggio nell’arte lucana.

Per l’occasione saranno fruibili eccezionalmente le quattro opere lignee recentemente restaurate.

Introduce alla visita don Teodosio Avigliano, parroco di Vaglio ed instancabile promotore della cura e del recupero del patrimonio artistico religioso del luogo.

Ecco i dettagli dell’evento.