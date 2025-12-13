Balvano, Sant’Antonio di Padova: presentato il libro che narra la straordinaria bellezza degli affreschi custoditi all’interno del Convento. I dettagli

Oggi si è tenuta la presentazione del libro dedicato al Convento di Sant’Antonio di Padova di Balvano, uno dei simboli più rappresentativi e identitari del nostro paese.

Un’opera di grande spessore culturale che racconta e valorizza la storia, l’arte e la straordinaria bellezza degli affreschi custoditi all’interno del Convento, patrimonio prezioso della nostra comunità.

Il Convento di Sant’Antonio di Padova è da sempre un luogo profondamente significativo per Balvano: un punto di riferimento storico, artistico e spirituale che continua a unire e rappresentare la nostra identità.

Un sentito ringraziamento agli autori Don Giuseppe Pronesti, Antonia Cirone e Antonio Pacella per la passione, la dedizione e la cura con cui hanno realizzato questo importante lavoro.

Grazie inoltre a tutti i relatori e agli intervenuti per la preziosa partecipazione:

Luigi Catalani, Direttore della Biblioteca Nazionale di Potenza,

la Dott.ssa Merisabell Calitri, Storico dell’Arte,

il Prof. Lucio Attorre, Editore.

Invitiamo tutti a leggere questo libro, per conoscere, riscoprire e valorizzare uno dei luoghi più rappresentativi e amati di Balvano.