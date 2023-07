A Viggianello un nuovo luogo di promozione e produzione teatrale: ecco quando ci sarà l’inaugurazione

Sarà inaugurata VENERDI 14 LUGLIO 2023 alle ore 17.00 a Viggianello, la Casa Museo “Aurora” di Francesca Fiore.

Una iniziativa fortemente voluta dal Sindaco del Comune del Pollino e Consigliere Provinciale, Antonio Rizzo e sostenuta dalle istituzioni locali, in primis dalla Provincia di Potenza.

Spiega Rizzo:

“L’iniziativa rientra in un percorso virtuoso di conoscenza del territorio e di sempre maggiori elementi attrattivi dell’area, per il quale noi abbiamo lavorato da anni sino a raggiungere risultati rilevanti in termini di presenze turistiche a cui, offriremo in questa estate, un nuovo luogo di promozione e produzione teatrale che auspichiamo possa renderci sempre più comunità accoglienti e proiettati verso un futuro di comunità vive, dove i giovani artisti, ad esempio, possano trovare accoglienza”.

Da qui l’iniziativa della Casa Museo, con l’autorevole curatrice Francesca Fiore “il cui curriculum parla da solo ed è per noi – ha aggiunto il Sindaco Rizzo – motivo di vanto e di orgoglio per la sua conoscenza nazionale ed internazionale e la sua disponibilità a restituire al territorio regionale e non solo comunale, occasioni nuove di rinascita e sviluppo”.a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)