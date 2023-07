Rivello: un riconoscimento per Ichrak Mejri, arrivata due anni fa dalla Tunisia! Complimenti

“Il Comune di Rivello conferisce la cittadinanza onoraria a Ichrak Mejri per la forza, la determinazione con cui ha iniziato un percorso di integrazione attraverso il valore dello studio e del sapere”.

Lo fa sapere lo stesso Ente che aggiunge:

“Arrivata due anni fa dalla Tunisia con tutte le difficoltà che possiamo immaginare, si è impegnata negli studi, ha frequentato il liceo, ha partecipato alla selezione per le olimpiadi di Scienze ed è stata selezionata per rappresentare il suo Istituto alle olimpiadi regionali.

È per tutti noi un esempio, un modello, un simbolo da tenere presente su come l’impegno, la volontà e lo studio possono essere strumenti per superare le tante avversità.

Complimenti Ichrak!”.a

