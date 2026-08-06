Addio a un gigante della musica italiana: è morto Francesco Guccini

È morto a 86 anni Francesco Guccini.
A renderlo noto è stata la famiglia annunciando che:
“nel rispetto delle sue volontà, le esequie si svolgeranno nei prossimi giorni e in forma strettamente privata”.
Il grande cantautore è venuto a mancare questa mattina, 6 agosto, a Pavana, circondato dall’affetto della moglie Raffaella, della figlia Teresa e dei familiari.
La famiglia, “nel chiedere che questo momento di dolore possa essere vissuto nella più stretta intimità, ringrazia tutti coloro che si uniranno al suo lutto con affetto, discrezione e rispetto”.
Ci stringiamo al dolore della famiglia per questa terribile perdita.