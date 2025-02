Al via la realizzazione dell’Alta velocità Salerno-Reggio Calabria: “giornata memorabile anche per la Basilicata”. I dettagli

Questa mattina il vicepresidente e assessore alle Infrastrutture della Regione Basilicata, Pasquale Pepe, ha partecipato alla cerimonia di avvio del cantiere per lo scavo della galleria Saginara, tra Campagna e Contursi (Salerno), sulla linea da destinare all’Alta velocità Salerno-Reggio Calabria.

È stata, infatti, messa in funzione una delle più grandi frese meccaniche attive in Europa ed è stata anche l’occasione per fare una riflessione sulla strategia di collegamento dei treni veloci nel Mezzogiorno.

Ha dichiarato Pepe:

“Oggi, con l’avvio dello scavo della galleria Saginara sul lotto 1A Battipaglia-Romagnano si segna una giornata memorabile perché entra nel vivo il lavoro per la realizzazione dell’Alta velocità-alta capacità della Salerno-Reggio Calabria.

Una infrastruttura che tocca tre regioni, tra cui la Basilicata, e che risulta prioritaria e strategica per tutto il Sud.

Una svolta per il Paese, sia con riguardo ai passeggeri sia alle merci.

Siamo soddisfatti, anche se non possiamo nascondere il rammarico dovuto al fatto che la nostra regione avrebbe meritato più attenzione quando, negli anni addietro, è stato deciso lo schema dell’alta velocità e, in particolare, la Napoli-Bari”.

Il progetto prevede la costruzione, per questo lotto, di una nuova linea ferroviaria lunga 35 chilometri tra Battipaglia e Romagnano, che comprende 20 gallerie e 19 viadotti.

I lavori saranno realizzati da un consorzio di imprese guidato da Webuild per conto di Rfi.

Ha spiegato Pepe:

“Noi, ad ogni modo, non ci piangiamo addosso e non molliamo, tant’è che nei prossimi tavoli di ascolto che metterà in piedi Rfi, con cui stiamo già dialogando, torneremo a proporre con convinzione l’adeguamento con standard di alta velocità della tratta Romagnano-Potenza sulla linea AV Battipaglia-Potenza-Taranto, senza tralasciare ipotesi di modifiche di tracciato.

Una richiesta di buonsenso, che non cade dalle nuvole, che merita considerazione e accoglimento”.