Potenza, a rischio i lavori alla ex scuola Torraca e alla palestra CONI: ecco cosa sta succedendo

“Perdere 17 milioni di euro per interventi di riqualificazione non è una bella notizia per la Città di Potenza.

Questa rischia di essere una certezza per la ex scuola Torraca e la palestra CONI perché il Parlamento non ha tenuto conto di proposte per differire il termine di fine marzo, in particolare relativo alla stipula del contratto per i lavori”.

Lo dichiara Piero Lacorazza, capogruppo del Partito democratico in Consiglio regionale.

Continua il Consigliere regionale:

“Nelle settimane scorse avevo già espresso preoccupazione e, se per tempo, il tema fosse stato assunto, forse si sarebbero potute integrare le risorse così come ha fatto la Regione per Case ed Ospedali di Comunità i cui importi, previsti originariamente, sono lievitati anche a causa dell’aumento dei prezzi o di progettazioni definitive.

Tuttavia non credo che questo ritardo riguardi solo il Comune di Potenza visto che l’ANCI in sede nazionale aveva provato a proporre una proroga dei termini.

Per questo ancora si può sperare che finanziamento ed interventi siano salvati attraverso un programma speciale, un po’ come accade per i fondi comunitari con l’utilizzo del P.O.C. (Programmi Operativi Complementari).

Questa strada potrebbe salvare gli investimenti sull’ex scuola Torraca e sulla palestra CONI così come potrebbe aiutare altri interventi previsti dai comuni e non linea con le scadenze fissate.

Abbiamo interessato della questione sia l’Assessore Regionale delegato al PNRR, Cosimo Latronico, che l’On. Enzo Amendola”.