Altro impegno casalingo per la PM Volley Potenza: in bocca al lupo ragazze!

Altro impegno casalingo per la PM Volley Potenza che ospiterà alla Palestra Caizzo di Potenza la Citymoda Amatori Bari, terza forza del girone A della Serie C femminile.

La formazione di coach Marco Orlando è reduce dalla sconfitta interna contro la Dinamo Cab Molfetta ed è alla ricerca di punti per risalire la classifica.

La gara si preannuncia sicuramente impegnativa vista la differenza di classifica tra le due formazioni ma il sestetto potentino non vuole conoscere ragioni e scenderà in campo per dare il massimo e cercare di fare bella figura davanti al pubblico di casa che non ha mai fatto mancare l’apporto nelle gare casalinghe.

Capitan Di Camillo e compagne devono risalire la classifica per riscattare un avvio di campionato davvero difficoltoso e che ha messo di fronte alle lucane una serie di formazioni ben allestite e tutte costruite per fare un campionato da playoff.

La gara prenderà il via alle ore 17:00 sotto la direzione dei signori Lagonigro e De troia.

