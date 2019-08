Ancora un terribile incidente! Feriti trasportati in eliambulanza all’Ospedale di Potenza

L’ennesimo terribile incidente si è consumato intorno alle ore 14:00 di questo pomeriggio.

4 auto, per cause ancora da definire, si sono scontrate in prossimità di una curva sulla strada 585 Fondo Valle del Noce.

Dalle primissime notizie sarebbero 10 le persone coinvolte.

Sul posto il tempestivo intervento dell’eliambulanza che ha trasportato i feriti in condizioni peggiori all’Ospedale San Carlo di Potenza.

Presenti anche Vigili del Fuoco, Carabinieri e ambulanze del 118.

Traffico interdetto sul tratto interessato.

Seguiranno aggiornamenti.