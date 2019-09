Anthony, barbiere di 108 anni della Basilicata, ci ha lasciati: a New York tutti volevano farsi tagliare i capelli da lui

Uno dei nostri orgogli lucani è volato in cielo.

Anthony Mancinelli, con i suoi 108 anni, era il barbiere più longevo del mondo.

Un uomo da Guinnes World Record che, da qualche ora, ci ha lasciati.

Anthony nacque a Montemilone (PZ) nel 1911 e viveva negli Stati Uniti d’America dall’età di 8 anni (1919).

Come riporta un articolo del New York Times, nonostante fosse il barbiere più anziano del mondo, ancora lavorava a tempo pieno a New Windsor, nello stato di New York, dalle 12:00 alle 20:00, cinque giorni a settimana.

Svolgeva professionalmente quella che sembrava essere la sua più grande passione dall’età di 11 anni, quando alla Casa Bianca c’era Warren Harding.

A 96 anni (2007) si guadagnò l’entrata nei Guinness dei primati come il barbiere più anziano al mondo ancora al lavoro.

Mancinelli, ogni mattina, si svegliava ancora con la voglia di mettersi al volante e guidare fino al “Fantastic Cut” (Taglio Fantastico), la sua bottega.

Aveva clienti di tutte le età poiché, da sempre desideroso di imparare, continuava ad aggiornarsi e a soddisfare anche le esigenze più particolari.

Circondato da persone che lo amavano, ha sempre dato tanto alla sua famiglia e alla comunità, per cui era guida stimata e saggia.

A chi gli chiedeva il segreto della sua longevità, Anthony rispondeva:

“Non ho mai fumato o bevuto troppo.

Mangio più che altro spaghetti fini.

Quando vado dal dottore si stupisce del fatto che non abbia dolori da nessuna parte”.

Aveva clienti fedelissimi, che frequentavano la sua attività da generazioni.

La sua storia ha fatto il giro del mondo, e c’è anche chi è arrivato apposta da Manhattan per farsi tagliare i capelli da lui: come l’attore Ben Gazzara, che una decina di anni fa si presentò a New Windsor, nel locale del barbiere centenario, su consiglio di un amico.

Anthony era una vera forza della natura e noi lo ricorderemo per sempre come un grande uomo e un instancabile lavoratore.

Di seguito una foto di Anthony Mancinelli all’opera.