Conferenza episcopale di Basilicata al lavoro per la nascita di un polo teologico regionale. I dettagli

La Conferenza episcopale di Basilicata si è riunita il 13 Aprile 2026 presso il Seminario Maggiore Interdiocesano di Basilicata, a Potenza.

Di seguito i principali esiti.

Si sono riuniti in sessione congiunta il Consiglio di Direzione dell’istituto teologico di Potenza e la commissione episcopale dell’istituto superiore di scienze religiose di Matera.

La sessione congiunta ha ratificato la volontà di dare attuazione al progetto di un polo teologico regionale che articoli una nuova e unica proposta accademica con la finalità di meglio servire il dialogo culturale, la ricerca scientifica, la formazione ministeriale ed ecclesiale.

L’unico polo teologico avrà il compito di elaborare e promuovere modalità sperimentali di didattica per una presenza attiva sul territorio, utile alle esigenze di quanti vorranno intraprendere il percorso formativo.

S.E. Mons. Carbonaro ha illustrato l’esito dei lavori del Consiglio Episcopale Permanente della CEI, presentando gli orientamenti postsinodali e le cinque priorità per la Chiesa italiana..

La Conferenza ha nominato all’unanimità don Massimiliano Scavone sottosegretario della CEB.

È stato inoltre predisposto l’elenco per la convocazione dell’assemblea elettiva del CRAL.

Sono stati confermati e programmati i principali appuntamenti regionali:

il Convegno regionale sui migranti che si svolgerà a Potenza (Auditorium del Seminario) il 21 Aprile 2026;

il Convegno regionale per le comunicazioni sociali il 5 Giugno 2026;

il Convegno per la tutela dei minori con la partecipazione di Chiara Griffini, presidente del servizio nazionale CEI per la tutela dei minori, il 23 Ottobre 2026.

L’Arcivescovo di Potenza ha presentato il calendario delle iniziative per il 3° Centenario di san Gerardo Maiella: la celebrazione solenne del 23 Aprile, giorno anniversario del battesimo di san Gerardo, si svolgerà a Muro Lucano e sarà presieduta da S.Em. il Card. Feroci, presente ai lavori della Conferenza.

Le commissioni pastorali della CEB, in vista della conclusione dell’attività dell’anno 2025-2026 sono incaricate di predisporre le proposte operative ciascuna per le areeproprie (in particolare: sovvenire, pastorale giovanile, pastorale del turismo, pastorale sociale).

I vescovi hanno espresso piena solidarietà al Santo Padre Papa Leone XIV per il suo magistero a favore della pace e a favore delle vittime innocenti di tutte le guerre.

La prossima sessione della Conferenza episcopale di Basilicata è fissata per il 10 Giugno 2026.