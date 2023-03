Arcieri Lucani Potenza: Gianmarco, Salvatore e Daniele campioni italiani! Bravissimi

Le congratulazioni dell’assessore allo Sport Gianmarco Blasi sono state formulate ai giovani Gianmarco Vendegna, Salvatore Signa e Daniele Miglionico, laureatisi campioni italiani a squadre, arco nudo junior, nella competizione tricolore indoor in corso di svolgimento a Rimini.

L’atleta Vendegna ha conquistato anche il terzo posto nella stessa categoria, nella competizione individuale.

Ha evidenziato l’assessore:

“Un grande successo per la ‘Arcieri Lucani Potenza’ in una specialità nella quale il capoluogo lucano ha sempre espresso notevoli talenti, grazie ai quali Potenza può vantare un’ottima tradizione.

Nei prossimi giorni, dopo il loro rientro a casa, incontreremo Gianmarco, Salvatore e Daniele, per consegnare loro un doveroso riconoscimento, come segno di ammirazione per l’importante traguardo raggiunto e per augurar loro un buon prosieguo di attività sportiva, con l’auspicio che possano ottenere risultati ancora più prestigiosi, magari anche in contesti internazionali”.

a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)