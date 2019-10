Asili nido: “La Basilicata non sa prendersi cura dei propri cittadini”! Ecco i dati…

Riceviamo e pubblichiamo un comunicato ufficiale del Senatore Arnaldo Lomuti:

“La Basilicata non sa prendersi cura dei propri cittadini.

La percentuale di copertura dei nidi per bambini a livello regionale in Basilicata è pari al 14,2%, mentre la media nazionale è del 21,7%, quindi di gran lunga sotto la media nazionale.

Una famiglia lucana, con un bimbo al nido, spende al mese in media 359€ per i nidi comunali, mentre la media nazionale delle rette è di 303 euro.

Non solo meno servizi, non solo una grande carenza di disponibilità di posti per i bambini, ma anche rette più care, tutto questo in una Regione che soffre del problema delle nascite e che vede un altissimo tasso di emigrazione e di spopolamento.

I dati dell’osservatorio di cittadinanza attiva evidenziano, come sempre, l’incapacità della Regione Basilicata di far fronte alle esigenze di cura della prole, inoltre, l’incapacità di dare servizi all’infanzia ostacola l’occupazione femminile e le lavoratrici madri.

La Regione Basilicata dimostra di non sapersi prendere cura dei propri cittadini, di essere incapace a pianificare e programmare quei servizi sociali essenziali per rendere vivibile e confortevole il vivere e risiedere in Basilicata.

Bisogna eliminare gli impedimenti all’accesso ai servizi, ai diritti, alla crescita delle nuove generazioni, ostacoli allo sviluppo della nostra Regione”.