Avigliano: fino a 300 euro alle persone con disabilità e alle loro famiglie. Ecco fino a quando è possibile fare domanda

Il Comune di Avigliano pubblica un Avviso pensato per non lasciare indietro nessuno.

L’Avviso è rivolto a persone di ogni età con disabilità riconosciuta ai sensi della Legge 104/92, residenti nel Comune, e ai nuclei familiari con più persone disabili.

Il contributo economico una tantum può arrivare fino a 300 euro, ed essere assegnato secondo criteri di equità e priorità sociale, fino a esaurimento delle risorse disponibili.

La scadenza per la presentazione delle domande è fissata al 19 dicembre 2025, ore 12.00.

Con questo intervento vogliamo abbracciare anche chi non ha potuto o non ha voluto aderire agli avvisi regionali, offrendo un sostegno economico straordinario alle persone con disabilità e alle loro famiglie, protagonisti quotidiani di mondi delicatissimi che meritano ascolto, rispetto e azioni concrete.

Questo Avviso, fa sapere l’Assessora Tortorelli:

“non è solo un atto amministrativo è un gesto simbolico di attenzione, voluto e portato avanti con determinazione per dire che Avigliano c’è, soprattutto per chi ogni giorno affronta sfide durissime con forza, dignità e amore”.